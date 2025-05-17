Neuer Tag, neue Dramen: Wer bleibt, wer geht?Jetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 41: Neuer Tag, neue Dramen: Wer bleibt, wer geht?
30 Min.Ab 12
Xenia und Leticia sind zurück in der Villa und treffen auf Paul, Can, Jona und Gina. Paul erzählt Xenia vom bevorstehenden Auszug von Dennis, der bereits seine Sachen packt. Während Can und Paul zur Tankstelle fahren, reflektiert Paul beim Baden die Stimmung in der WG. Am nächsten Tag dreht sich alles um Content: TikTok-Tänze, Kooperationsdrehs, Songvorbereitungen und Reisepläne – das Villa-Leben bleibt turbulent.
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
