Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Showdown nach der Folge – Wer sagt die Wahrheit?

JoynStaffel 1Folge 42
Showdown nach der Folge – Wer sagt die Wahrheit?

Showdown nach der Folge – Wer sagt die Wahrheit?Jetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 42: Showdown nach der Folge – Wer sagt die Wahrheit?

30 Min.Ab 12

Während Jona und Gina zur Tattoo-Con nach Dortmund reisen und Dennis seine Kreta-Reise vorbereitet, kracht es hinter den Kulissen der MMF-Villa: Die neue Folge sorgt für Wirbel. Dennis' Aussagen über Ordnung und Stimmung bringen Can, Xenia und Paul auf die Palme – sie fühlen sich falsch dargestellt. Zwischen Arzttermin, Billard und Beach Party wird klar: Die Fronten verhärten sich. Und während Gina sich ein Tattoo stechen lässt, brodelt es in der Villa – nicht nur wegen der Sauna.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen