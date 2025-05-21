Ein Tag voller Action in der WGJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 45: Ein Tag voller Action in der WG
30 Min.Ab 12
Paul und Can starten in der Küche, Jona ist beim Arzt. Zurück in der Villa trifft er Paul, sie sprechen über TikToks. Xenia plant Ginas Geburtstag, Can putzt, Paul macht sich fertig. MMF-Clips sorgen für Gesprächsstoff. Paul, Can und Xenia fahren in die Stadt, Gina kommt mit Noëlla zurück. Abends wird Fufu gekocht, Gina hat ein Fotoshooting, Dennis isst im Hotel und Pauls Freundin kommt an
Make Me Famous
