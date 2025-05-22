Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chaos, Pranks und Watchparty – ein Tag voller Überraschungen

30 Min.Ab 12

Xenia klärt Noëlla über den Nicole-Prank auf – Nicole existiert gar nicht! Paul plant Ginas Geburtstag und snackt mit ihr mitten in der Nacht. Am nächsten Tag: Dennis startet auf Mallorca, Gina fährt nach Köln, bucht aber versehentlich das falsche Ticket. In der Villa wird weiter über Nicole gerätselt, während Paul, Can & Co. neue Gäste treffen. Abends fällt die Wahrheit – es gibt keine Nicole!

