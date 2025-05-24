Make Me Famous
Folge 48: Geburtstagsstress & WG-Mythen
30 Min.Ab 12
Während sich alles auf Ginas große Geburtstagsparty vorbereitet, sorgt „Nicole“, die erfundene Mitbewohnerin, für Lacher in der WG. Xenia bekommt Besuch von Freundin Alena, Can holt Selin vom Bahnhof, und gemeinsam wird für die Feier eingekauft. Gina organisiert Deko, Pizza und Kooperationsgetränke. Derweil zieht Dennis zurück nach Mallorca, zeigt Meerblick und macht sich fürs Gym bereit. Abends geht’s für Paul, Can und Selin auf eine Techno-Party.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn