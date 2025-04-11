Folge 5: Chaos, Catwalk & Comebacks – Villa-Vibes mit Höhen und TiefenJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Folge 5: Chaos, Catwalk & Comebacks – Villa-Vibes mit Höhen und Tiefen
30 Min.Ab 12
Zwischen Shoppingtour, Friseurbesuch und Umzug wird’s in der Villa turbulent: Gina überrascht Paul mit seinem Videoequipment – kurz darauf sorgt ein schaumiger Spül-Fiasko für Chaos. Während gemeinsam gekocht und gegessen wird, müssen Can und Xenia ins Krankenhaus - Diagnose unklar, eine OP steht im Raum. Trotz allem: Zurück in der Villa gibt’s GNTM und einen spontanen Catwalk-Workshop. Und Gina? Die bucht schon ihren Flug nach Mallorca!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
