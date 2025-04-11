Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Folge 5: Chaos, Catwalk & Comebacks – Villa-Vibes mit Höhen und Tiefen

JoynStaffel 1Folge 5
Folge 5: Chaos, Catwalk & Comebacks – Villa-Vibes mit Höhen und Tiefen

Folge 5: Chaos, Catwalk & Comebacks – Villa-Vibes mit Höhen und TiefenJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 5: Folge 5: Chaos, Catwalk & Comebacks – Villa-Vibes mit Höhen und Tiefen

30 Min.Ab 12

Zwischen Shoppingtour, Friseurbesuch und Umzug wird’s in der Villa turbulent: Gina überrascht Paul mit seinem Videoequipment – kurz darauf sorgt ein schaumiger Spül-Fiasko für Chaos. Während gemeinsam gekocht und gegessen wird, müssen Can und Xenia ins Krankenhaus - Diagnose unklar, eine OP steht im Raum. Trotz allem: Zurück in der Villa gibt’s GNTM und einen spontanen Catwalk-Workshop. Und Gina? Die bucht schon ihren Flug nach Mallorca!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen