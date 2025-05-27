Dennis zieht sich zurück, WG dreht durch & der Nachbar wird ThemaJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 51: Dennis zieht sich zurück, WG dreht durch & der Nachbar wird Thema
30 Min.Ab 12
Während Dennis mit Nancy die Hotelanlage auf Kreta genießt und aus der WG-WhatsApp-Gruppe austritt, drehen Paul und Gina fleißig Content für ihren Song. In Hof erzählt Xenia von ihrer Ungewissheit nach MMF. Can überrascht seine Mutter in Mannheim – später schauen sie gemeinsam eine MMF-Folge. Highlight: Konsi besucht Gina und Paul, Gina spricht mit Can über den Nachbarn, der immer die Polizei ruft – Can findet ihn attraktiv. Die Villa bleibt kreativ!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn