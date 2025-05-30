Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Pizza, Planänderungen und Personalprobleme – Alltag in der Villa

Pizza, Planänderungen und Personalprobleme – Alltag in der Villa

Make Me Famous

Folge 54: Pizza, Planänderungen und Personalprobleme – Alltag in der Villa

30 Min.Ab 12

Erdbeben auf Kreta, Pizzaabende in der Villa und viele offene Fragen zur Zukunft: Während Dennis mit Mitarbeiterproblemen kämpft und Gina krank ist, chillen andere, sagen Dates ab oder fahren zur Apotheke. Paul will nach „MMF“ keinen normalen Job mehr und Xenia steckt mitten im Abschied. Dazu kommt Besuch von Ginas Mutter – und viel Reflexion zwischen Minigolf, Suppe und Content-Creation.

