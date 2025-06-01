Rückreise, Hair-Cuts & VertragsgesprächeJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 56: Rückreise, Hair-Cuts & Vertragsgespräche
30 Min.Ab 12
Dennis und Nancy reisen zurück nach Mallorca – trotz Verspätung erwischen sie ihren Anschlussflug in der Schweiz. Während Paul nach einer Partynacht ausschläft, kocht Can Spaghetti. Es gibt Haarschnitte (nicht alle gelingen), Paul färbt seine Haare und erhält ein Angebot von einem Management. Can wirft einen Blick auf den Vertrag. Abends geht’s für die drei noch Sushi essen und in die Prosecco Bar. Gina bereitet sich auf ihren Musikvideodreh in Berlin vor.
