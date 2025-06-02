Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Musikvideodreh & spontane Partynacht

JoynStaffel 1Folge 57
Musikvideodreh & spontane Partynacht

Musikvideodreh & spontane PartynachtJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 57: Musikvideodreh & spontane Partynacht

30 Min.Ab 12

Früher Start für Gina: Um 5:19 Uhr macht sie sich auf den Weg nach Berlin für ihren Musikvideodreh – drei Locations, drei Outfits, am Ende gibt’s veganen Döner. In München reflektiert Dennis beim Kochen über MMF. Paul verfolgt die Show am TV. Xenia und Can kurieren sich von einer Erkältung, doch abends entscheidet ein Glückskeks: Sie gehen feiern. Vorher noch ein kurzer Abstecher zum Viktualienmarkt – und Can vergisst mal wieder seinen Autoschlüssel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen