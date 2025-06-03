Musikvideo-Recap & entspannter WG-TagJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 58: Musikvideo-Recap & entspannter WG-Tag
30 Min.Ab 12
Gina kehrt glücklich vom Musikvideodreh nach München zurück. Während Dennis sportlich zwischen Gym, Tennis und Laufband pendelt, holen Can und Xenia ihren verkaterten Tag langsam auf. Nach einem gemeinsamen Abendessen versammelt sich die WG am Feuer im Garten – inklusive Basketball, Kartoffelschälen und dem ersten gemeinsamen Anschauen von Ginas Musikvideo. Paul löscht das Feuer, Can geht früh schlafen. Dennis freut sich am nächsten Morgen über 21.500 neue Follower.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
