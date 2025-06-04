Von Zimtschnecken bis ZeltpartysJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 59: Von Zimtschnecken bis Zeltpartys
30 Min.Ab 12
Nancy und Dennis fahren zu Ikea, kaufen Gläser und Zimtschnecken und essen dort auch. Xenia startet frisch geduscht in den Tag, holt ein Paket ab und lässt sich später im Einkaufszentrum die Nägel machen. Gina fährt von München nach Uetze zu einem Freund, für dessen Geburtstag sie noch Erledigungen fürs Musikvideo erledigt. Can hat Handyprobleme, Paul ist allein in der Villa. Später geht's für alle feiern – Gina bei Sebi, die anderen mit Pauls TikTok-Livestream.
