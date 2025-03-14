Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 1
22 Min.Ab 12

Lisa (27) ist seit vier Wochen Hals über Kopf in Sebastian (28) verliebt. Alles könnte perfekt sein, wären da nicht diese seltsamen Zwischenfälle. Sebastian scheint das Unglück geradezu anzuziehen - diverse Frauen haben es auf ihn abgesehen. Die Eine schüttet ihm Wasser ins Gesicht, die Andere beschimpft ihn auf offener Straße und dann kommt es sogar zu einer Handtaschenattacke. Sebastian tischt seiner Freundin für diese Vorkommnisse immer absurdere Ausreden auf ...

