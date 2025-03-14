Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 4
Folge 4: Liebesbotschaften von einem Fremden

22 Min.Ab 12

Eigentlich wollte Susanne ihren 30. Geburtstag in kleiner Runde und ganz bescheiden feiern, doch da hat sie die Rechnung ohne ihre Freundinnen gemacht. Ein Stripper soll ihr ordentlich einheizen. Als Ehemann Martin (32) während des Strips zu der Mädelsrunde stößt, ist er von dem Anblick wenig begeistert. Auch in den kommenden Tagen wird die Geduld des 32-jährigen Bankers auf eine harte Probe gestellt, denn für Susanne treffen immer wieder romantische Liebesbotschaften ein.

SAT.1
