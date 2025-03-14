Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Annas Eltern

SAT.1Staffel 4Folge 20
Annas Eltern

Annas ElternJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 20: Annas Eltern

23 Min.Ab 12

Die Rechtsanwaltsgehilfin Anna (28) ist seit einigen Wochen mit ihrem Chef Nils (32) zusammen. Die beiden sind bis über beide Ohren verliebt. Das erste Abendessen bei den Schwiegereltern in Spe bringt Anna jedoch in eine unangenehme Situation. Nils Mutter Henriette (55) möchte unbedingt mehr über Annas Familie erfahren. Dass die junge Frau schnell vom Thema ablenkt, veranlasst Henriette zu einer Spionageaktion, durch die in ihr ein ungeheuerlicher Verdacht geweckt wird.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen