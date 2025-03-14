Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Spritztour ins Ungewisse

SAT.1Staffel 4Folge 3
Spritztour ins Ungewisse

Mein dunkles Geheimnis

Folge 3: Spritztour ins Ungewisse

23 Min.Ab 12

Adelheid wohnt nach dem Tod ihres Mannes bei ihrem Sohn Rolf (46), seiner Frau Uta (39) und ihrem Enkel Tim (18). Familienoberhaupt Rolf ist der Alleinverdiener und daher immer wieder genervt, wenn Adelheid an seinem Feierabend ihre sozialkritischen Diskussionen beginnt. Doch nicht nur die 71-jährige Rentnerin bringt Unruhe in die Familie. Immer wieder kommt es zu merkwürdigen Vorkommnissen - Essen verschwindet und Rolfs Auto wird ohne sein Wissen nachts gefahren ...

