Mein dunkles Geheimnis
Folge 9: Überlebenstraining
23 Min.Ab 12
Anja (31) war noch nie im Ausland, jetzt möchte sie sich ihren großen Traum erfüllen - am liebsten nur mit Zelt und Rucksack. Da kommt die Teilnahme an einem Survival-Camp genau richtig. Anja ist von dem Coaching begeistert, besonders der Camp-Leiter Ritchie (35) hat es ihr angetan. Es funkt zwischen den beiden. Ritchies Erzählungen von seinen Weltreisen faszinieren Anja. Doch Ritchie gerät nicht nur durch den besserwisserischen Teilnehmer Rüdiger (45) in Bedrängnis ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1