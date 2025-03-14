Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Hangover

SAT.1Staffel 4Folge 14
Hangover

Mein dunkles Geheimnis

Folge 14: Hangover

22 Min.Ab 12

Als Dominic (31) nach seinem Junggesellenabschied in der Wohnung seines besten Kumpels Olli (39) aufwacht, brummt ihm ordentlich der Schädel. Dann der Schock: Die Trauringe sind verschwunden! In zwei Wochen soll seine Hochzeit stattfinden, und die Ringe sind ein ganz persönliches Symbol der Liebe. Für Dominic und Olli beginnt eine Odyssee auf der Suche nach den Ringen und vor allem stellt sich die Frage: Was lief da zwischen Dominic und der sexy Blondine aus dem Stripclub?

SAT.1
