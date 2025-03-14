Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 101
Folge 101: Toyboy

22 Min.Ab 12

Inga hat einen neuen Freund, der im Alter ihres Sohnes ist. Nie im Traum hätte sie gedacht, dass die Beziehung mit ihrem Kollegen und Untermieter Alex funktionieren könnte. Doch sie sind das ideale Paar. Als Sohnemann Dennis eines Tages überraschend vor der Tür steht, schafft die 45-Jährige es dennoch nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Von ihrem Sohn und Ex-Mann argwöhnisch beäugt, verpasst Inga ständig den richtigen Moment und ihre große Liebe steht auf dem Spiel.

