Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Ein gefährlicher Urlaubsflirt

SAT.1Staffel 4Folge 103
Ein gefährlicher Urlaubsflirt

Ein gefährlicher UrlaubsflirtJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 103: Ein gefährlicher Urlaubsflirt

23 Min.Ab 12

Gerade zurück aus dem Urlaub in Südafrika, ist die hübsche Simone überrascht und erfreut, als ihr Urlaubs-Flirt Bernd sie sofort kontaktiert. In aufkeimender Verliebtheit genießt sie die Fortführung der hocherotischen Urlaubs-Liaison. Allein Simones beste Freundin Kerstin nimmt dem charmanten Bernd die großen Gefühle nicht ab. Denn der scheint sich nicht nur für Simone, sondern auch für den Koffer zu interessieren, mit dem sie in Südafrika war.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen