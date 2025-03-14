Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 104
22 Min.Ab 12

Anlässlich des 750-jährigen Dorfjubiläums will Bürgermeister Kurt ein Festessen ausrichten und steht damit vor einem großen Problem. Felix - Wirt der "Post" - will die Feier ebenso ausrichten wie Matthias, Wirt der "Kutsche". Und die Wirte und deren Familien sind sich seit Generationen spinnefeind. Prompt hetzt jemand Felix die Steuerfahndung auf den Hals. Dann wird er erpresst. Wütend will Felix Matthias zur Rede stellen. Doch auch der "Kutschen-Wirt" wird erpresst.

SAT.1
