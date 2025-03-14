Mein dunkles Geheimnis
Folge 107: Harte Bandagen
23 Min.Ab 12
Seit Giselas Vater Ebbi im Altenheim lebt, hat er Schlips und Kragen verbannt und läuft in legerem Sportzeug rum. Ebbi hat sich eine Videokamera angeschafft, flirtet mit seiner Nachbarin Waltraud und schließt sich mit ihr ein. Besorgt verbündet sich Gisela mit Waltrauds Sohn Carsten. Erleben die Senioren einen stürmischen zweiten Frühling oder werden sie im Heim misshandelt und unter Druck gesetzt?
Mein dunkles Geheimnis
