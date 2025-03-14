Mein dunkles Geheimnis
Folge 113: Der preisgekrönte Rammler
22 Min.Ab 12
Als Rammler Richard kurz vor der nächsten Bundes-Rammlerschau spurlos verschwindet, bricht für seinen Besitzer Erich eine Welt zusammen. Haben Satanisten Richard entführt, um ihn bei einer schwarzen Messe zu opfern? Oder hat Erichs ärgster Konkurrent Thomas den Hasen geklaut? Erst als überraschend sämtliche Kaninchen von Thomas verschwinden, vertragen sich die Kontrahenten und legen sich gemeinsam auf die Lauer.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1