Mein dunkles Geheimnis

Die falsche Dating-Agentin

SAT.1Staffel 4Folge 114
Die falsche Dating-Agentin

23 Min.Ab 12

Frauke begegnet in der Dating-Agentur, in der sie als Putzfrau arbeitet, unerwartet ihrem Traummann Patrick, der das Single-Dasein liebend gern beenden will. Um ihn näher kennen zu lernen, gibt sich Frauke kurzerhand als Agentur-Chefin aus. Erst als Patrick erzählt, dass er Unaufrichtigkeit nicht ausstehen kann, realisiert Frauke, was sie sich eingebrockt hatc...

