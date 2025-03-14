Mein dunkles Geheimnis
Folge 114: Die falsche Dating-Agentin
23 Min.Ab 12
Frauke begegnet in der Dating-Agentur, in der sie als Putzfrau arbeitet, unerwartet ihrem Traummann Patrick, der das Single-Dasein liebend gern beenden will. Um ihn näher kennen zu lernen, gibt sich Frauke kurzerhand als Agentur-Chefin aus. Erst als Patrick erzählt, dass er Unaufrichtigkeit nicht ausstehen kann, realisiert Frauke, was sie sich eingebrockt hatc...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1