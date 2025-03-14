Mein dunkles Geheimnis
Folge 115: Zoff unter Sekretärinnen
22 Min.Ab 12
Mia kommt nach ihrem Mutterschutz zurück an ihren alten Arbeitsplatz und wundert sich über das frostige Arbeitsklima im Büro. Plötzlich hat sich Anneliese stark verändert. Während sie früher mit Mia und Sarah befreundet war, versucht die Sekretärin nun, ihre Kolleginnen Mia und Sarah auf Spur zu bringen und führt sogar über deren kleinste Fehlverhalten Buch. Mia und Sarah beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1