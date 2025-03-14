Mein dunkles Geheimnis
Folge 121: Sexbombs
23 Min.Ab 12
Dieters Jugendfreundin Gabi betreibt eine GoGo-Bar und hat ein Problem: Kurz vor einer Junggesellinnen-Abschiedsfeier springen sämtliche Tänzer ab. Um seine Freundin vor dem Ruin zu retten, überredet Dieter drei befreundete Klempner-Kollegen, bei der Feier als GoGo-Boys aufzutreten. Je näher der Abend rückt, desto mulmiger wird den vier Männern. Keiner von ihnen ist ein Adonis und nur Gerd kann halbwegs tanzen ...
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1