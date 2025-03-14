Mein dunkles Geheimnis
Folge 22: Die verlorene Nummer
22 Min.Ab 12
Die 26-jährige Susi hatte bisher nur Pech mit Männern. Doch jetzt scheint sie ihren Mr. Right getroffen zu haben. Ihre Mitbewohnerin und Freundin Ines (28) ist allerdings wenig überzeugt, denn sie möchte Susi nicht schon wieder leiden sehen. Als der Zettel mit der Telefonnummer von Susis Bekanntschaft verschwindet, ist sie am Boden zerstört. Verzweifelt wartet sie in dem Café, wo sie ihren Fernando kennengelernt hat und hofft, dass sie ihn dort trifft ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
