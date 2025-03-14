Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 28
24 Min.Ab 12

Die tollpatschige Brigitte (32) hatte noch nie einen Freund. Um sich die Neckereien ihrer beiden Freundinnen Jenny und Eva zu ersparen, rutscht ihr eines Nachmittags eine Lüge raus und sie erfindet einfach einen Partner. Natürlich wollen die Mädels den neuen Mann kennenlernen. Brigittes Arbeitskollege Fritz übernimmt liebend gern diese Rolle. Doch gerade jetzt lernt sie den sexy Trainer Daniel (31) im Fitnessstudio kennen und Brigitte verguckt sich in den süßen Typen.

