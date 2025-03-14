Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Ganz schön haarig

SAT.1Staffel 4Folge 30
Ganz schön haarig

Ganz schön haarigJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 30: Ganz schön haarig

23 Min.Ab 12

Manfred (40) kämpft mit einem haarigen Problem - der Lehrer hat starke Komplexe, weil seine Ex-Freundin ihn wegen seiner Geheimratsecken und seiner Platte verlassen hat. Als er die hübsche Heike kennenlernt, versucht er seine Problemzonen unter einer Mütze zu verstecken. Doch seine Flamme findet die Kopfbedeckung wenig ansprechend. Also greift Manfred zu härteren Mitteln - doch Sprühhaar und Haarwuchsmittel führen leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen