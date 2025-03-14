Mein dunkles Geheimnis
Folge 39: Die Wahrsagerin
23 Min.Ab 12
Sally (30) ist ein richtiger Esoterik-Fan und legt sich regelmäßig selbst Tarot-Karten. Sie holt sich sogar Rat bei der Wahrsagerin Esmeralda. Esmeralda warnt die 30-Jährige vor Fahrstühlen und prompt bleibt sie am nächsten Tag in einem stecken. Doch als die Wahrsagerin Sally bei ihrem nächsten Besuch davon abrät, die für sie so wichtige Firmenpräsentation zu halten, weiß sie nicht, ob sie dieser Vorhersage Glauben schenken soll.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1