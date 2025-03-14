Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die Wahrsagerin

SAT.1Staffel 4Folge 39
Die Wahrsagerin

Die WahrsagerinJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 39: Die Wahrsagerin

23 Min.Ab 12

Sally (30) ist ein richtiger Esoterik-Fan und legt sich regelmäßig selbst Tarot-Karten. Sie holt sich sogar Rat bei der Wahrsagerin Esmeralda. Esmeralda warnt die 30-Jährige vor Fahrstühlen und prompt bleibt sie am nächsten Tag in einem stecken. Doch als die Wahrsagerin Sally bei ihrem nächsten Besuch davon abrät, die für sie so wichtige Firmenpräsentation zu halten, weiß sie nicht, ob sie dieser Vorhersage Glauben schenken soll.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen