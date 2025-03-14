Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die mysteriöse Neue

SAT.1Staffel 4Folge 41
Die mysteriöse Neue

Mein dunkles Geheimnis

Folge 41: Die mysteriöse Neue

24 Min.Ab 12

Kim ist fassungslos - ihr Vater Peter (52) hat ohne ihr Wissen im Familienbetrieb eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Vanessa (29) soll das Autohaus durch neue Marketingstrategien wieder nach vorne bringen. Alle scheinen begeistert von der 29-Jährigen, doch Kim traut ihr nicht. Sie befürchtet, dass Vanessa für ein Konkurrenzunternehmen arbeitet und der Firma schaden will. Die Bürokauffrau lässt nicht locker und findet schnell erste Beweise für ihren Verdacht ...

