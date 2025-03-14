Mein dunkles Geheimnis
Folge 44: Five Dates
23 Min.Ab 12
Melinda (32) ist verzweifelt - ihre Chefin Petra (41) verlangt von ihr, dass sie innerhalb von zwei Wochen einen Top-Artikel zum Thema 'Männer-Tabus' schreibt. Der 34-Jährige ist der perfekte Proband für ihr Projekt. Melinda geht aufs Ganze - Plüschteddies, schnulzige Liebesfilme, Heulattacken. Wie weit kann sie gehen, bis Philipp die Reißleine zieht? Doch egal welche Tabus sie auspackt, Philipp bleibt charmant. Ist der 34-Jährige vielleicht doch mehr als ein Versuchsobjekt?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1