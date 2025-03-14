Mein dunkles Geheimnis
Folge 47: Koch auf Abwegen
24 Min.Ab 12
Roland (36) ist Koch aus Leidenschaft. Mit seiner eigenen Suppenbar hat er sich einen Lebenstraum erfüllt. Jetzt steht der Besuch einer renommierten Restauranttesterin an. Wenn es ihr gut schmeckt, wird sie einen guten Artikel schreiben, der hoffentlich noch mehr Gäste in die Suppenbar bringt. An diesem einen Tag muss alles perfekt sein, doch schon im Vorfeld läuft es nicht richtig rund. Gäste lassen plötzlich das Essen zurückgehen. Einige Suppen sind sogar richtig versalzen ...
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1