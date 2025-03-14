Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Koch auf Abwegen

SAT.1Staffel 4Folge 47
Koch auf Abwegen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 47: Koch auf Abwegen

24 Min.Ab 12

Roland (36) ist Koch aus Leidenschaft. Mit seiner eigenen Suppenbar hat er sich einen Lebenstraum erfüllt. Jetzt steht der Besuch einer renommierten Restauranttesterin an. Wenn es ihr gut schmeckt, wird sie einen guten Artikel schreiben, der hoffentlich noch mehr Gäste in die Suppenbar bringt. An diesem einen Tag muss alles perfekt sein, doch schon im Vorfeld läuft es nicht richtig rund. Gäste lassen plötzlich das Essen zurückgehen. Einige Suppen sind sogar richtig versalzen ...

SAT.1
