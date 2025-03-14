Mein dunkles Geheimnis
Folge 60: Die Detektivin
24 Min.Ab 12
Detektivin Sue (29) erhält einen Spezialauftrag von ihrer Freundin Marlen (30): In dem noblen Hotel, in dem Marlen seit kurzem arbeitet, werden plötzlich Gäste bestohlen. Ihr Chef verlangt, dass sie die Vorfälle ohne Aufsehen zügig aufklärt - keine Polizei. Marlen vermutet den Dieb in den eigenen Reihen und schickt Sue undercover los. Als Kosmetikerin getarnt hat die Detektivin ihre liebe Not, nicht aufzufliegen ...
