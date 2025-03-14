Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Zehntausend Küsse

SAT.1Staffel 4Folge 62
Zehntausend Küsse

Zehntausend KüsseJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 62: Zehntausend Küsse

23 Min.Ab 12

Nicole (32) hat ihrer großen Liebe Roland (35) geholfen, seinen größten Traum zu erfüllen: Sie meldete ihren Mann zu einem Casting-Wettbewerb an, den dieser prompt gewonnen hat! Jetzt ist Installateur Ronald als 'Ronny Goldig' ein aufgehender Star am Schlagerhimmel und tourt von Bühne zu Bühne. Dann taucht ein Fanbrief auf, in dem sich ein Groupie für die schöne Nacht bedankt - unterzeichnet mit "P." Ronny beteuert seine Unschuld, doch in Nicole wachsen Zweifel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen