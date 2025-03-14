Die Hausfrau und der MillionärJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 64: Die Hausfrau und der Millionär
24 Min.Ab 12
Julia Bofinger (33) will nochmal richtig durchstarten. Jetzt, wo Teenie-Tochter Valeska (14) aus dem Gröbsten raus ist, beschließt die Alleinerziehende, ihren Traumberuf zu ergreifen: Reporterin. Doch um das dafür nötige Volontariat bei einem Lifestyle-Magazin zu ergattern, muss sie sich beweisen. Julia braucht einen echten Reißer. In der Kontaktanzeige eines Millionärs wittert die angehende Journalistin ihre Chance ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1