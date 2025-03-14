Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das Hotel des Grauens

SAT.1Staffel 4Folge 67
Das Hotel des Grauens

Das Hotel des GrauensJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 67: Das Hotel des Grauens

24 Min.Ab 12

Nina hat bei einer Zwangsversteigerung ihr Traumhotel erworben! Das herrschaftliche Haus passt perfekt zu ihrem Motto "Fürstlich übernachten für Jedermann" - es hat sich nur noch nicht weit genug herumgesprochen, die Belegungszahlen sind mau. Perfekter Service ist das allerhöchste Gebot und Nina ist stolz auf ihr Team. Doch dann zerbricht ein Spiegel und die abergläubische Nina ist alarmiert: Ein schlechtes Omen! Tatsächlich scheint dies der Beginn einer Pechsträhne zu sein ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen