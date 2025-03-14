Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die Kohlrabi-Königin

SAT.1Staffel 4Folge 72
Die Kohlrabi-Königin

Mein dunkles Geheimnis

Folge 72: Die Kohlrabi-Königin

24 Min.Ab 12

Es ist der jährliche Höhepunkt im kulturellen Leben Hohenkleinstedts: der Kampf um die Krone der Kohlrabi-Königin. Katja (29) ist in dem beschaulichen Ort aufgewachsen und gilt als heimliche Favoritin. Im Finale scheinen Zepter und Krone bereits greifbar nah - zusammen mit einem Preisgeld von 5.000 Euro, die sich Katja unbedingt für Hochzeit und Flitterwochen mit ihrem geliebten Mirko (28) sichern würde. Doch dann wird Katja in allen finalen Wettbewerben knallhart sabotiert!

