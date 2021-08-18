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Mein dunkles Geheimnis

Der falsche Zeitpunkt

SAT.1Staffel 4Folge 76vom 18.08.2021
Der falsche Zeitpunkt

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Mein dunkles Geheimnis

Folge 76: Der falsche Zeitpunkt

24 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12

Janina Thelen (40) hat die Nase gestrichen voll von Männern, die keine Familie gründen wollen. Und weil ihre biologische Uhr immer lauter tickt, hat Janina eine weitreichende Entscheidung getroffen: Die selbständige Floristin hat sich künstlich befruchten lassen - und ist wirklich schwanger! Ausgerechnet jetzt lernt die Blumenladen-Besitzerin den charmanten Felix Franke (38) kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Dumm nur, dass der offenbar Kinder nicht sonderlich mag.

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