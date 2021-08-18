Mein dunkles Geheimnis
Folge 76: Der falsche Zeitpunkt
24 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12
Janina Thelen (40) hat die Nase gestrichen voll von Männern, die keine Familie gründen wollen. Und weil ihre biologische Uhr immer lauter tickt, hat Janina eine weitreichende Entscheidung getroffen: Die selbständige Floristin hat sich künstlich befruchten lassen - und ist wirklich schwanger! Ausgerechnet jetzt lernt die Blumenladen-Besitzerin den charmanten Felix Franke (38) kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Dumm nur, dass der offenbar Kinder nicht sonderlich mag.
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Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1