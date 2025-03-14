Mein dunkles Geheimnis
Folge 77: Die Erotik-Händlerinnen
24 Min.Ab 12
Sina (32) hat mit ihrer Freundin Jenny kürzlich einen Online-Versandhandel für Erotikartikel gegründet. Sina hat alle Hände voll zu tun, die Ausrichtung ihres neuen Jobs zu verheimlichen, da ihre Eltern sehr konservativ sind. Und dann macht eine fiese Erpressung alles noch schlimmer: Sinas Ex-Freund Bernd will sofort sein Geld zurück, das er Sina zur Geschäftsgründung geliehen hat und fordert Wucher-Zinsen - sonst droht Bernd damit, Sinas Eltern reinen Wein einzuschenken.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1