Mein dunkles Geheimnis
Folge 81: Streithähne auf Reisen
24 Min.Ab 12
Günter (44) und Ludwig (45) sind nicht nur Nachbarn, sondern waren auch mehr als ein Jahrzehnt lang dickste Kumpel. Doch seit einem Streit vor zwei Jahren herrscht Krieg am Gartenzaun. Darunter leiden vor allem ihre Ehefrauen Gerti (42) und Lotte (45). Und seit die beiden ein süßes Geheimnis ihrer Kinder Julia und Ricky kennen, sind die beiden Freundinnen fest entschlossen, ihre Gatten endlich wieder zu versöhnen!
