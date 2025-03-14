Mein dunkles Geheimnis
Folge 82: Stein im Schuh
24 Min.Ab 12
Kirsten (38) lebt endlich ihren Traum: Seit etwa einem Jahr ist sie Filialleiterin bei einer Laden-Kette für italienische Schuhe. Allerdings machen es ihr ihre Angestellten echt schwer. Kirsten klagt Stammkundin und Freundin Viola (29) ihr Leid. Dann häufen sich die ebenso seltsamen wie schmerzhaften Vorfälle ...
