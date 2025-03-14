Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Krötenliebe

SAT.1Staffel 4Folge 83
Krötenliebe

Mein dunkles Geheimnis

Folge 83: Krötenliebe

24 Min.Ab 12

Claire (30) schwebt nach ihrem ersten Date mit Traumprinz Benny (35) auf Wolke Sieben. Doch die Sekretärin eines Baulöwen wird schon am nächsten Morgen jäh aus ihren Zukunftsträumen gerissen: Bei einer Ortsbesichtigung auf einem Waldgrundstück, auf das ihr Chef Hartmut einen Gewerbepark bauen will, entdeckt sie Benny mit Gleichgesinnten: Nackt an Bäume gekettet! Benny ist Naturschützer und Umweltaktivist und will das Biotop für eine bedrohte Krötenart erhalten - um jeden Preis!

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

