Mein dunkles Geheimnis
Folge 87: Mädelstour mit Hindernissen
24 Min.Ab 12
Nachdem Janine ihren Ex-Freund Markus vor zwei Wochen inflagranti beim Fremdschnackseln erwischte, hat sie der Männerwelt abgeschworen. Auch ihre beste Freundin Vera (29) will nur noch eins: schnellstmöglich ihren Ex Simon vergessen! Darum beschließen die Mädels, sich bei einer Radtour den Kummer von der Seele zu strampeln. Spontan schließt sich auch noch Pia (32) an, nachdem ihr Liebster Stefan sie mal wieder versetzt hat. Doch dann kommt's knüppeldicke ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1