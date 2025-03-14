Mein dunkles Geheimnis
Folge 92: Geld und Liebe
23 Min.Ab 12
Stefanie bekommt zum Geburtstag von ihrem neuen Freund ein kostbares Collier geschenkt. Doch statt sich zu freuen, ist die die Büroangestellte geschockt. Sie bezweifelt, dass sich Martin ein derart teures Schmuckstück leisten kann und der Automechaniker schweigt sich beharrlich aus. Stefanie spioniert ihrem Freund nach und beobachtet, wie er mit einer eleganten Dame reiferen Alters in einem noblen Hotel verschwindet. Martin scheint als Callboy sein Gehalt aufzubessern!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1