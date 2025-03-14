Thunderstorm - Man rettet die WeltJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 94: Thunderstorm - Man rettet die Welt
22 Min.Ab 12
Tina ist frustriert. Sie will nicht länger Single sein. Und wie aus heiterem Himmel schlägt das Schiicksal zu. In einem Park entreißt ihr jemand die Handtasche und ein maskierter, als Superheld verkleideter Mann bringt sie ihr galant zurück. Tina ist von "Thunderstorm-Man" sofort hin und weg. Doch der Maskierte ist scheu. Auf der Suche nach ihrem Helden und seiner Identität stößt sie auf eine Gruppe von erwachsenen Männern, die als Superhelden verkleidet Gutes tun wollen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
