Eine Braut zu viel

SAT.1Staffel 4Folge 95
Folge 95: Eine Braut zu viel

22 Min.Ab 12

Sylvie arbeitet in einem Brautmodengeschäft. Dort wird sie von ihren Mutter Marisa mit Neuigkeiten überrascht: Die vermögende Witwe ist unsterblich verliebt und will den zwölf Jahre jüngeren Felix heiraten. Sylvie befürchtet, dass ihre Mutter einem Heiratsschwindler hörig ist. Denn kurz darauf berät sie in ihrem Geschäft die Kundin Clarissa, die ihr stolz ein Bild ihres Bräutigans zeigt. Sylvie erkennt Felix wieder, doch Marisa schlägt alle Warnungen ihrer Tochter in den Wind.

SAT.1
