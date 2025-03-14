Mein dunkles Geheimnis
Folge 97: Eine fast perfekte Frau
22 Min.Ab 12
Lisa ist ein gebranntes Kind in Sachen Liebe. Nach einer misslungen Operation hat sie einen gelähmten Fuß zurückbehalten und muss dauerhaft eine Beinschiene tragen. Das hat bisher alle Verehrer abgeschreckt. Als sich Lisa in den attraktiven Robert verliebt, beschließt sie, ihre Behinderung erst einmal vor ihm zu verstecken. Mit einem Geh-Gips als Tarnung schwindelt sie ihrem Schwarm einen Skiunfall vor.
