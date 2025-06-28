Mein Haus am Strand
Folge vom 28.06.2025: Wellen und andere Gewässer
44 Min.Folge vom 28.06.2025
Ein Paar aus Dallas steht unter Zeitdruck: In Surfside Beach, Texas, wollen sie eine Ferienimmobilie erwerben und noch vor Eintreffen ihrer Großfamilie aus Indien komplett renovieren. Ihr Ziel: eine stilvolle, vermietbare Unterkunft mit Wohlfühlfaktor. Die Uhr tickt – und jede Entscheidung zählt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.