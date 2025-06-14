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Mein Haus am Strand

Das graue Wunder

HGTVFolge vom 14.06.2025
Das graue Wunder

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Mein Haus am Strand

Folge vom 14.06.2025: Das graue Wunder

45 Min.Folge vom 14.06.2025

Ein Ehepaar aus Michigan hat schon viele Häuser renoviert – doch ihr neues Projekt in Panama City Beach, Florida, ist etwas Besonderes: Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, 17 und 20 Jahre alt, machen sie aus einer tristen Immobilie am Meer ihren ganz persönlichen Rückzugsort. Mit Herz, Erfahrung und Familienpower verwandeln sie das einst graue Haus in ein lichtdurchflutetes Zuhause voller Urlaubsgefühl.

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